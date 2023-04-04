Türkiye'nin en çok tercih edilen araç kiralama platformu Yolcu360, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla ödüllendirildi.

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Türkiye'nin en çok tercih edilen araç kiralama platformu Yolcu360, misafir memnuniyetini odaklı hizmet anlayışıyla üst üste 3 kez Şikayetvar A.C.E. (Achievement in Customer Excellence) Awards'ta Mükemmel Müşteri Deneyimi - Diamond ödülünü almaya hak kazandı.

Yolcu360, Misafirlerine En İyi Hizmeti Sunmak İçin Çalışıyor!

Yolcu360, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli tutarak misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Misafirlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan Yolcu360; güvenli, konforlu ve uygun fiyatlı araç kiralama hizmeti sunarak misafirlerinin takdirini kazanıyor.

Yolcu360, Misafir Memnuniyetindeki Başarısını Üç Yıldır Sürdürüyor!

Yolcu360, Şikayetvar.com'un gerçek şikayetler ve anketlerden oluşan "Müşteri Tecrübe Endeksi" adlı büyük veriye dayanarak belirlediği "En İyi Müşteri Tecrübesi Yaşatan Markalar" listesinde üst üste 3

yıl birinci olarak "Mükemmel Müşteri Deneyimi - Diamond" ödülünün sahibi oldu. Yolcu360, misafir memnuniyetindeki başarısını üç yıldır sürdürüyor.