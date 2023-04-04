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Sosyal medya fenomeni emekli hemşire kahroldu! Oğlu feci şekilde can verdi

Sosyal medya fenomeni emekli hemşire kahroldu! Oğlu feci şekilde can verdi

Çektiği yemek videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni emekli hemşire Rahşan Suluhan'ın tıp fakültesinde okuyan oğlu Selahattin Suluhan (23) tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek yaşamını yitirdi. Rahşan Suluhan 'Yemekteyiz' adlı yarışmada birinci olmuştu.

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Olay, Mersin Çamlıyayla ilçesi Namrun Kalesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan, henüz bilinmeyen bir şekilde kaleden düşerek hayatını kaybetti.

Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine ekipler, düşen gencin cansız bedenini alarak Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürdü. Burada yapılan otopsi sonrası gencin cenazesi Tarsus Kabristanlığı'na getirildi.

Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Suluhan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden gencin, annesinin yemek paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olarak bilinen emekli hemşire Rahşan Suluhan olduğu öğrenildi.

Gözyaşlarıyla paylaştı

Anne Suluhan oğlunun vefatı ile ilgili olarak da yaptığı paylaşımda, "Yeşil zeytinim bana veda etti, dualarınızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kocası da 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden anne ile oğlundan geriye birlikte çektikleri video kaldı.

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