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Kadın jandarma astsubayları Malatya'da depremzedelere destek oluyor

Kadın jandarma astsubayları Malatya'da depremzedelere destek oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, jandarmanın kadın astsubayları depremzede vatandaşlara yardımda bulunarak moral verdi.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve diğer illerden gönüllü olarak kente gelen kadın astsubaylar, depremden etkilenen vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Kent genelindeki konteyner ve çadır kentlerde depremzedelere giyim, ısınma ve yaşam malzemesi dağıtan güvenlik güçleri, başta yaşlılar olmak üzere kadın ve çocukları ziyaret etti.

Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde bulunan çocukların afetin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp moral ve motivasyonlarının artması için destek çalışmalarında da bulunan jandarma personeli, vatandaşın güvenliği başta olmak üzere devriye faaliyetlerinde de gece/gündüz görev aldı.

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