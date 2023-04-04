Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua etmişti! Gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi

KADIKÖY'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye "ev hapsi" verildi.

Abone ol

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K., ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Ev hapsi" cezası verildi

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

Ne demişti?

Söz konusu röportajda Tülay K.'nin "Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin", "Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun", "Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin", "O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin" gibi tepki çeken ifadeler kullandığı duyulmuştu.