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3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi ile ilişki yaşadı! Tahdit iddiası sonrası...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi ile ilişki yaşadı! Tahdit iddiası sonrası...

ŞANLIURFA'da kayınbiraderini öldürüp başında bekleyerek polise teslim olan 3 çocuk annesi adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk annesi Hülya B. (33), eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı. Ferdi B., iddiaya göre, yengesiyle yaşadığı cinsel yakınlaşmaları kamerayla kayıt altına alarak, yaymakla tehdit etti.

Tehdit iddiası sonrası Hülya B., kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya B., "Namusumu temizledim" diyerek polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hülya B. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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