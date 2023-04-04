BIST 4.872
DOLAR 19,23
EURO 20,99
ALTIN 1.226,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Eserler 5 milyon TL değerinde

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Eserler 5 milyon TL değerinde

ANKARA'da tarihi eser niteliği taşıyan 5 milyon lira değerindeki el yazmasını kanuna aykırı yollara satıp haksız kazanç elde etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Abone ol

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T., E.N.Y. ve K.G.’nin ele geçirdikleri tarihi eseri satarak haksız haksız kazanç elde etmeyi planladıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden jandarma ekipleri yaptıkları üst aramasında, Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsahın derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması altın sayılı eser ile deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutuyu ele geçirdi.

Ele geçirilen eserlerin 5 milyon lira değerinde olduğu aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi ile ilişki yaşadı! Tahdit iddiası sonrası...
3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi ile ilişki yaşadı! Tahdit iddiası sonrası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua etmişti! Gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua etmişti! Gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi
Seçim öncesi ara zam bekleyen memurun yüzüne kapı kapandı!
Seçim öncesi ara zam bekleyen memurun yüzüne kapı kapandı!
Sosyal medya fenomeni emekli hemşire kahroldu! Oğlu feci şekilde can verdi
Sosyal medya fenomeni emekli hemşire kahroldu! Oğlu feci şekilde can verdi
Tesla'nın Türkiye kararı fırsatçıları ofsayta düşürdü! Oto galerilerin fiyat oyunu gün yüzüne çıktı
Tesla'nın Türkiye kararı fırsatçıları ofsayta düşürdü! Oto galerilerin fiyat oyunu gün yüzüne çıktı
Muğla’da 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi
Muğla’da 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi
Yolcu360, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla ödüllendirildi!
Yolcu360, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla ödüllendirildi!
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kolay ezberlenen, kısa törende okunacak 23 Nisan şiirleri
23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kolay ezberlenen, kısa törende okunacak 23 Nisan şiirleri
Oda TV KRT savaşı çıktı! Tuncay Özkan ile Soner Yalçın topla tüfekle saldırdı! Fatih Altaylı kime 'köstebek' dedi
Oda TV KRT savaşı çıktı! Tuncay Özkan ile Soner Yalçın topla tüfekle saldırdı! Fatih Altaylı kime 'köstebek' dedi
Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı
Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı
Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği verilecek
Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği verilecek