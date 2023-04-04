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Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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