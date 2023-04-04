Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.