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Kemal Kılıçdaroğlu'nden dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'nden dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu kendisine eşlik eden İmamoğlu için ''iki görevi de sürdürecek" mesajı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Trabzonlular ile buluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu,   “Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraber olmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sağdır soldur dedik birbirimiz öldürdük. Bundan bıkmadık mı? Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık bu ayrımcalıktan bakmadık mı? Söz veriyorum söz. Trabzon’a söz Türkiye’ye söz, bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım, 85 milyonu. Bir arada olacağız, beraber olacağız ve güzel Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Göreceksiniz, hayatın her aşamasında göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Emeklilerin hesabına bayramda 15 bin lira yatacak "

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilecek bayram ikramiyesinin en az askeri ücret kadar olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “8 bin 500 lira. Eksik verdiler Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin yatacak göreceksiniz siz bunu. Biliyorum ‘Efendim’ diyecekler ki ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Söz söz, Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Hiç endişelenmeyin. Para var, alacağım ve vereceğim. Kuruşu kuruşuna hesapladım. diye konuştu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

İmamoğlu için ''iki görevi de sürdürecek" mesajı

Ekrem başkan İstanbul'u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmet'in öngördüğü bir İstanbul yapacak inanıyorum buna, aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. Önündeki bütün bürokratik engelleri kaldıracak. Hizmetse hizmet ancak böyle olur diyecek ve onları yapacak.

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