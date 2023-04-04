Yaş çay fark ödemeleri için karar verildi! 2022 yılı üretim sezonu...

Yaş çay üretiminde fark ödemeleri, üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları çay miktarı esas alınarak hesaplanacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Aralık 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

​​​​​​​Bu kapsamda, yaş çay fark ödemelerine ilişkin destek tutarı, üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları çay miktarı esas alınarak hesaplanacak.