BIST 4.887
DOLAR 19,23
EURO 20,97
ALTIN 1.226,95
HABER /  MEDYA

Hizbullah üyeliğinden 9 yıl hapis yedi TRT Kürdi'ye programcı oldu! Sabıkası kabarık

Hizbullah üyeliğinden 9 yıl hapis yedi TRT Kürdi'ye programcı oldu! Sabıkası kabarık

Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıp Hizbullah üyesi olmaktan 9 yıl hapisle cezalandırılan Abdulkuddüs Yalçın'ın, “Molla Abdulkuddüs” adıyla TRT Kürdi'de dini programlar yaptığı ortaya çıktı.

Abone ol

Yargı reformları kapsamında kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıp Hizbullah üyesi olmaktan cezalandırılan Abdulkuddüs Yalçın'ın TRT Kürdi'de dini programlar yaptığı ortaya çıktı. Sözcü’de Özgür Cebe imzalı habere göre, Abdulkuddüs Yalçın'ın Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1992'de İhsaniye Camisi'nde diyanete bağlı resmi imamlık yaparken Eyüp-Kadir kod adlarını kullandığı tespit edildi.

Gaffar Okan sanıklarına eğitim

Yalçın'ın gizliliğini sağlayıp, örgüte taban kazandırmak için fıkıh dersleri verdiği bildirildi. Polis ve savcılık tarafından aranan Yalçın'ın Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edildiği suikastın faillerinden Recep Dünük ve Şener Dünük'e örgütsel siyasi eğitimler veren kişi de olduğu ortaya çıktı.

Yalçın'ın Hizbullah'ın üst sorumlusu olan Mehmet Beşir Varol'a düzenli raporlar verdiği de ifadelerde anlaşıldı. 9 yıl hapisle cezalandırılan, seçme, seçilme ve siyasi haklardan menedilen Yalçın'ın TRT'de program yaptığı ortaya çıktı.

2019'dan beri TRT Kürdi'nin 'Molla'sı

Yalçın'ın “Molla Abdulkuddüs” adıyla 2019'da Ramazan ayı boyunca her gün “Şafii İlmihali” adıyla ekrandan dini dersler verdi. Covid-19 salgınıyla ilgili ekranlarda “Korona duası” okudu, akşamları canlı programlar yaptı. Yalçın yine TRT Kürdi'de yayımlanan “Kanaat önderleri” programına konuk olarak katıldı.

Sosyal medyadaki son paylaşımı Kılıçdaroğlu

Yalçın en sosyal medyadan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğrafını paylaşıp “Halkın bu durumda yapacağı şey netleşmiştir. Değerlerini ayaklar altına alan tehlikeli zihniyeti bir daha başını kaldıramayacak üzere halk sandığa gömecek ve üzerini kapatacaktır.” dediği görüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Seda Dadaşova kaç yaşında, diziler hangisi? Seda Dadaşova aslen nereli?
Seda Dadaşova kaç yaşında, diziler hangisi? Seda Dadaşova aslen nereli?
Rus ve Alman turistler Antalya'dan vazgeçemiyor
Rus ve Alman turistler Antalya'dan vazgeçemiyor
Gençlerbirliği Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
İsveç mahkemesinden skandal karar: Kur'an yakma yasağı kaldırıldı
İsveç mahkemesinden skandal karar: Kur'an yakma yasağı kaldırıldı
Yaş çay fark ödemeleri için karar verildi! 2022 yılı üretim sezonu...
Yaş çay fark ödemeleri için karar verildi! 2022 yılı üretim sezonu...
Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Ara tatil tarihleri 2023, nisan tatili kaç gün sürecek yeni ayar
Ara tatil tarihleri 2023, nisan tatili kaç gün sürecek yeni ayar
Kadın jandarma astsubayları Malatya'da depremzedelere moral veriyor
Kadın jandarma astsubayları Malatya'da depremzedelere moral veriyor
Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
Korkutan görüntü! Sağanak sonrası böyle oldu ekipler bölgede yol kapatıldı
Korkutan görüntü! Sağanak sonrası böyle oldu ekipler bölgede yol kapatıldı
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Eserler 5 milyon TL değerinde
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Eserler 5 milyon TL değerinde