14 Mayıs'a 40 gün kaldı son seçim anketi bomba! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde?
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2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine 40 gün kaldı. Seçime kısa bir süre kala araştırma şirketleri peş peşe yaptıkları anket sonuçlarını paylaşıyor. Son seçim anketi Metropoll Araştırma'dan geldi. İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları...
Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime 40 gün kala yapılan son ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı nasıl?
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Sosyal medyadan açıklama yapan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı.
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Buna göre Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları şöyle:
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Cumhur İttifak'ının oyu %42.1
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