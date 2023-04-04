14 Mayıs'a 40 gün kaldı son seçim anketi bomba! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde?

Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime 40 gün kala yapılan son ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı nasıl?