Kobra Murat torununu altına boğdu, son açıklaması gündem oldu: 1 değil tam 7 tane...
Kobra Murat, torununu dişbuğdayı gününde adeta altına boğdu. Dişbuğdayı gününde gözler önüne serilen altınlar çok konuşulurken Kobra Murat'ın son açıklaması da sosyal medyada geniş yer tuttu.
Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, '18 kilo altınım var' sözleriyle çok konuşulmuştu.
Kobra Murat, o sözlerinde mal varlığıyla ilgili "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor'. Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" demişti.
Murat Divandiler, torunu için dişbuğdayı partisi düzenledi. Tüm mal varlığını çocukları ve torunu için harcadığını söyleyen şarkıcı, torununun dişbuğdayı gününde de şov yaptı.
Kobra Murat'ın "Biberonu bile altın" dediği torununu adeta altına boğduğu görüldü.