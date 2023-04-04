Finlandiya resmen NATO'da! Türkiye belgeyi verdi ABD 'tarihi gün' olarak ilan etti

TÜRKİYEnin onay belgesini ABD'ye teslim etmesiyle Finlandiya 31. üye olarak NATO'ya katıldı.

Abone ol

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Böylece Finlandiya ittifakının 31. üyesi olarak NATO'ya katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya'nın NATO üyeliğini "Tarihi bir gün." olarak nitelendirdi.

Bir yıldan kısa sürdü

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi Temmuz'da, 4 ülke Ağustos'ta, 4 ülke de Eylül'de meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.