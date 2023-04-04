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Deprem bölgesinde terk edilen evlere hırsızlar dadandı

Deprem bölgesinde terk edilen evlere hırsızlar dadandı

Hırsızlar deprem bölgesinde boş durmuyor. Adıyaman’da, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine bu defa hırsızlar dadandı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı az, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen ve evlerindeki eşyalarını alamadan terk etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine bu defa hırsızlar girmeye başladı.

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2354 Sokakta bulunan Nur Apartmanı'na giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, burada bulunan bir dairenin çelik kapısını parçalayarak içeriye girdi. İçeriye gren şahıs yada şahıslar, evin içerisini adeta talan etti. Şahıslar, apartman girişinde bulunan kamera kayıt cihazını da alarak parçaladı. Çelik kapıyı kıran ve daha sonra ev içerisini talan eden şahıs yada şahısların, parmak izlerinin belli etmemesi için cam sil kullandıkları da anlaşıldı.

Apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

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