Memura 2023 ek zam ne zaman? Enflasyon rakamları açıklandı: Memur-Sen'den zam talebi!

EYT düzenlemesi ile birlikte emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyelerine yapılan zamların ardından gözler 'memur maaşları'na çevrilmişti. Açıklanan enflasyon rakamları ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü gün geçtikçe düşen milyonlarca memur, emekliler için atılan adımların ardından asgari ücretli gibi kendileri içinde zam beklentisi içine girmişti. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyle birlikte Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın harekete geçti ve seyyanen ek zam talebinde bulundu.

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren müjdeler peş peşe açıklandı. İlk olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte EYT bekleyen milyonlarca mağdur bu haktan yararlanarak emekli olma hayallerine kavuştu. Ardından en düşük emekli aylığının 7.500 TL olması ve emekli bayram ikramiyesinin de 2.000 TL'ye yükseltilmesi memurlarda ek zam beklentisi oluşturdu.

Hayat pahalılığı, açıklanan enflasyon rakamları ve son olarak emeklilerin ve memurların aldıkları ücretlerdeki makasın gittikçe daralması kritik seçim öncesi memura ek zam var mı? soru ile tartışmalarını da beraberinde getirdi. TÜİK verilerine göre Ocak ayında 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak mart ayı enflasyon oranının yüzde 2.29 açıklanmasıyla birlikte Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile memurlar için 'seyyanen zam' talebinde bulundu.

Memur-Sen'den zam talebi!

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, Martta TÜFE yüzde 2,29 çıktı. Üç aylık enflasyon toplamı ise 12,52. İşte bu rakamların ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama ve zam talebi geldi.

Yalçın, açıklamasında mart ayı enflasyon oranının yüzde 2.29 açıklandığını belirterek, ocak ile mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, “Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda ‘En iyi zam fiyat istikrarıdır’ sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Tarihin her sayfasında Türk devletine ve Türk milletine dayatılan olumsuzlukları, birliktelikle tersine çevirdiklerini vurgulayan Yalçın, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, siyasi krizler, bölgesel savaşlar, tahıl koridoru sorunu, Türkiye’yi derinden yaralayan sel, deprem ve doğal afetlerde dahi ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini de sözlerine ekledi.

“En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir”

Yalçın, Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT’yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir”

Memura seçim öncesi ara zam var mı?

Seçim öncesi memur maaşlarına ek zam yapılması şimdilik gündemde bulunmuyor. Memur maaşlarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zam oranları belli olacak. Ocak ayında 6,65, Şubat ayında 3,15 ve Mart ayında 2.23 oldu. Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonlarının belli olmasıyla memurlara yapılacak oranlar netlik kazanacak.

Memura 2023 bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emekliler için bayram ikramiyeleri ramazan ayının içerisinde yatacağı ve bu sene içinde ikramiyenin de 2000 TL olarak artış gösterdiği haberinden sonra memurlar kendilerine ikramiye yatıp yapmayacağını ise merak etmeye başladı. Emekliler için bayram ikramiyesi gündemde en baş sırada yer almaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı 5500 TL’den 7500 TL’ye çıktı. Durum böyle olunca da emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi hem ramazan hem de kurban bayramında 2000 TL olarak belirlenip toplam da 4000 TL oldu. Her yıl iki bayram öncesinde yatan bayram ikramiyeleri bu sene de yakından takip edilip büyük bir heyecan ile beklenmeye başlandı. Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin zam haberlerinden sonra memurlara verilecek mi sorusu ortada dolanırken bu konu hakkında ne yazık ki bir açıklama yapıldı. Çünkü bayram ikramiyeleri daha çok emekli vatandaşları kapsamaktadır.