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Adıyaman Kahta ve Malatya Pütürge'yi bağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı

Adıyaman Kahta ve Malatya Pütürge'yi bağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı

ADIYAMAN'ın KAHTA ilçesi ile MALATYA'nın PÜTÜRGE ilçeleri arasında yer alan ve bir çok köye ulaşım sağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta (Kocahisar) Köyü yakınlarında heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu. Kahta ilçesi ile Malatya'nın Pütürge ilçelerini birbirine bağlayan yolda Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yol güzergahında bulunan Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı, Subaşı ve Taşkale köylerinin de Kahta ilçesiyle ulaşımı kesildi.

Çöken yolda jandarma ekipleri güvenlik şeridi ile önlem aldı.

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