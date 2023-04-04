Mülakat yerleri açıkladındı mı 2023 sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama

27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden alındı. Öğretmen adayları MEB tarafından yayımlanan atama takvimine göre bugün açıklanması beklenen mülakat yerleri için MEB'den yapılacak olan açıklamaya gözünü dikti. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Mülakat yeri sorgulama ekranıAbone ol
45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin kadro ve branş dağılımının ardından MEB tarafından ön başvuru ve sözlü mülakat yeri tercihleri alınmıştı. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri için adayların bekleyişi sürüyor. MEB tarafından ön başvuru ve sözlü mülakat yeri tercihleri alınmıştı. Başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı duyurusunu beklemeye devam ediyor. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat (sözlü sınav) yerleri Personel MEB üzerinden veya e-Devlet üzerinde sorgulanabilecek. Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA
2023 sözleşmeli öğretmen atama takvimi
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren