CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz destek mektubu

Bilal Erdoğan'ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından oluşan bir grup genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben açık bir mektup yazdı ve Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında desteklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi'nin bazı mezunları; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben bir açık mektup yazdı.

20-25 genç mezun, Kılıçdaroğlu’na mektuplarında “Ülkemizin ihtiyacı olan şey, sizin demokratik ve kucaklayıcı siyaset basiretinizdir. Biz de bunun gerçekleştirilmesinde elimizi sizinle birlikte taşın altına koyuyor ve bu demokratik inşa sürecine taraf oluyoruz.

En somut ve nesnel anlamıyla gerçekleşen bu dönüşümün “ikiyüzlülükle” veya “samimiyetsizlikle” itham edilmesinin de karşısında olacağız. Ezcümle, helalleşme davetinize icabet ediyoruz, zira itikadımızca uzatılan eli sıkmak farzdır. Sizin, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah’tan niyaz ediyoruz.”" dedi.