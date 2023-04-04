İzmir'de sır cinayet: Polis her yerde şüphelileri arıyor

İZMİR'in BUCA ilçesinde dün gece saatlerinde tabancayla vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay dün saat 23.00 sıralarında Buca'ya bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Olgaç (34), sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olgaç, kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralanırken şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralı olduğu belirlenen adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olgaç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.