Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla Türkeş’in Beştepe’de bulunan anıt mezarına ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıldönümü olan Alparslan Türkeş’in Beştepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan'a burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.

Daha sonra Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bahçeli de ziyaret etti