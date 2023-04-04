İtfaiye eri ve zabıta 2023 personel alımı ne zaman? En az 15.000 TL maaş başvuru şartları belli oldu

2023 personel alımı yapan birçok kamu kurum ve kuruluş ilan yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda İtfaiye eri ve zabıta alımı yapmaya hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi 90 memur alımı yapacağını duyurdu. En az 15.000 TL maaş imkanı sunan memur alımına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Peki Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve zabıta alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte detaylar...

Abone ol

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri ve zabıta alımı için ilanı çıktı. 90 memur alımı yapılacak olan Belediye alım kontenjanını, başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı. İşte 4 itfaiyeci (ön lisans mezun) ve 50'si zabıta olmak üzere 23 önlisans ve 27 lisans mezunu 90 personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler...

İtfaiye eri ve zabıta alımı başvuru şartları neler?

Başvurular için öncelikle 657 sayılı Kamu Görevlileri Kanununun 48. maddesindeki koşullar uygulanacaktır. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum kalmamış olması, sağlık problemi bulunmaması, emniyet ve arşiv araştırmalarından pozitif sonuç alması, herhangi bir suçtan hükümsüz olması, sosyal güvenlik kurumlarından yaşlı veya emekli maaşı almaması ve askerlik görevini tamamlamış veya ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

Adayların ayrıca KPSS puanları, boyu, yaşı, okulu ve mesleki gereksinimleri de dikkate alınacaktır. Sınav zamanında 30 yaşından küçük olması, kadın adayların en az 160 cm, erkek adayların ise en az 167 cm boyunda olması gerekmektedir.

70 KPSS puanı şartı

Ayrıca, adayların en az 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu koşullarına uygun B sınıfı ehliyete sahip olmaları ve 2022 senesinde yapılan KPSS Önlisans P93 ve Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

İtfaiyeci açığı için adayların kapalı alan, yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması ve yangın yönetmeliğine uyum sağlamaları şarttır.

İtfaiye eri ve zabıta başvuruları nereye yapılacak?

Samsun Büyükşehir Belediyesi personel başvuruları, 28 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/ SAMSUN adresine yapılacak.

Sınav yeri, zamanı ve konuları neler?

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar 29.05.2023-16.06.2023 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

a. Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

b. İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.