Diyarbakır’dan Harvard’a uzanan Gül'ün hikayesi

Diyarbakır'da yaşayan ve dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olarak gösterilen Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerden Harvard ve Stanford’un da aralarında bulunduğu 9 üniversiteden tam burslu kabul aldı.

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Diyarbakır’da doğup büyüyen başarılı çalışmalarıyla ailesinin ve öğretmenlerinin büyük takdirini toplayan 18 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, iki sene önce, Google ve Oxford’un ortak inisiyatifi “Rise for the World” tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.

“9 üniversiteden kabul aldım”

Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Gül Karen Aça, 5 yıldır yurt dışına hazırlandığını söyledi. Bu yıl da son başvurularını yaptığını ifade eden Aça, “Amerika ve Kanada’da okullara başvurdum ve 9 üniversiteden kabul aldım. Bu üniversiteler arasında Harvard ve Stanford da var. Nörobilim okumak istiyorum. Gece 02.00’de başvuru sonuçları açıklanıyor. Harvard sonucuma ise bu yıl yılın eğitmenine aday gösterilen öğretmenim Cemil Yıldız ve New York Üniversitesinden kabul alan arkadaşım ve bir de geçen senelerde Harvard’a giren arkadaşım Ezgi ile birlikte baktık. Bu kadar özel bir anı bu kadar kıymetli insanlarla paylaşmak benim için çok güzeldi” dedi.

“Çok uzun, bir o kadar da yorucu süreç”

Annesinin müzik, babasının da matematik öğretmeni olduğunu belirten Aça, şöyle konuştu:

“Bu süreçte beni hep desteklediler. Pek çok noktada benim için rol model oldular. Şu anda Harvard ve Stanford arasındayım. 1 Mayıs’a kadar karar vermem gerekiyor. Bu süreçte hangi yol benim için daha uygun olur diye öğretmenlerime, bu yıl proje hazırladığımız danışmanlarıma soracağım. Sonrasında da kararımı vereceğim. Çok uzun, bir o kadar da yorucu süreç. Pek çok yarışma ve projeye katıldım. Son katıldığım The Earth Prize yarışmasıydı. Dicle Üniversitesinde okuldaki alt dönemlerimle birlikte biyoplastik hazırladık. Finalist olarak ilk 10 takıma girdik. Buna benzer pek çok çalışmam oldu."

“Bu sürecin bana pek çok getirisi oldu” diyen Aça, “Kabulünde ötesinde hem pek çok deneyim kazandım, hem de benim için çok özel olan insanlarla tanıştım. Bir yandan da benim için hayat boyu anlamlı olacak ve işime yarayacak beceriler edindim. Bu 5 yıl boyunca hiç test çözdüğüm, saatlerce ders çalıştığım bir dönem olmadı. Tamamen projelere, yarışmalara yönelik ve bana bir şeyler katacak insanlarla birlikte olmaya yönelik çalıştım. Bazı şeylerin mümkün olduğuna inanmak gerekiyor” diye konuştu.

“Şu ana kadar yaklaşık olarak 30’un üzerinde öğrenci gönderdik”

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Kurucusu Zeki Esen, buradaki okullarının 2019’dan beri yurt dışına öğrenci göndermeye başladıklarını dile getirdi. Şu ana kadar yaklaşık olarak 30’un üzerinde öğrenci gönderdiklerini söyleyen Esen, “Gerek Avrupa’daki okullara, gerek Amerika’daki okullara gönderdiğimiz öğrencilerin hepsi yüzde yüz burslu kabul alarak gidiyorlar” şeklinde konuştu.

Gül Karen Aça‘ya rehberlik eden İngilizce öğretmeni ve yurt dışı eğitim danışmanı Cemil Yıldız, her bir üst dönemin alt dönemine yardımcı olduğunu ve bunu bir ekip olarak başardıklarını aktararak, “Bu sene de bayrağımızı Karen taşıyor. Çok büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.