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Mehmet Sevigen'den haber geldi: 9 Nisan'da CHP'de kıyamet kopacak!

Partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak. Deniz Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden olan Mehmet Sevigen, bu tarihte CHP'de kıyametin kopacağını iddia etti.

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Bir dönem CHP'nin en etkili isimlerinden biri olan Mehmet Sevigen, CHP'nin karışacağı sinyallerini verdi. 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak olan milletvekili aday listelerinde İzmir, Ankara ve İstanbul CHP için oldukça kritik bir bölge. Yani CHP'de şu an herkesin gözü kulağı 9 Nisan'da oluşturulacak olan milletvekili aday listesinde. Mehmet Sevigen’e göre bu tarihte CHP'de kıyamet kopacak.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemdeki diğer konuları Perde Arkası’nda değerlendiriyor.

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