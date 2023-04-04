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HABER /  POLİTİKA

Sırrı Süreyya Önder yeniden HDP adayı oldu

Sırrı Süreyya Önder yeniden HDP adayı oldu

TBMM 24 ve 25 ve 26. dönemlerinde HDP grubunda yer alan Sırrı Süreyya Önder, bir dönem aradan sonra yeniden HDP'den İstanbul milletvekili adaylığını koydu.

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14 Mayıs öncesinde 9 Nisan, milletvekili adaylığı için son tarih.5 gün kala partilerin milletvekili adayları da netleşiyor.

Bu kapsamda birçok isim partilerle anılıyor. Eski birçok milletvekillerinin de yeniden parlamentoya dönmesi gündemde. O isimlerden biri belli oldu.

Sırrı Süreyya Önder, HDP'den aday oldu

24 ve 25 ve 26. dönemlerinde HDP milletvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder yeniden siyasete dönüyor.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder, adaylık başvurusunu yaptı.

Habere göre Önder'e teklifi parti götürdü.

Teklifi kabul eden Önder, İstanbul'dan seçime girecek.

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