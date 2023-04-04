İŞKUR 2023 bekçi alımları başladı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu: KPSS şartı yok!

2023 bekçi alımları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet adresinde yayımlanan ilanlara göre, özel sektör için bekçi alımı yapılacak. Bu haberin ardından Bekçi olmak isteyen binlerce aday 2023 bekçi alımı ne zaman?, İŞKUR 2023 bekçi alımı başvuru şartları neler?, İŞKUR 2023 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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İŞKUR resmi internet adresinde yer alan ilanlara göre özel sektör için bekçi alımları yapılacak. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında adaylarda aranan şartlar ve başvuru detayları da belli oldu. KPSS şartsız bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR 2023 bekçi alımı başvuru şartları neler?, İŞKUR 2023 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların cevapları yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. İşte İŞKUR 2023 bekçi alımı ile ilgili derlediğimiz tüm detaylar haberimizde.

İŞKUR 2023 bekçi alımları başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet adresinde yayımlanan ilanlara göre bekçi alımı başvuruları için bazı şartlar aranmaktadır. Adaylarda özel ve genel şartlar aranırken, genel şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

*Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

*Adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.

*İlköğretim, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları veya yurt dışında bulunan ve mezun olunan okullar için denklik belgesi gerekir.

*Kamu haklarından mahrum olmaması ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasıyla mahkum bulunmaması gerekmektedir.

*Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlaması gerekir.

*Alkol, uyarıcı madde veya uyuşturucu gibi sebeplerden dolayı tedavi görmemiş veya görmüyor olması gibi şartlar aranmaktadır.

*Yayımlanan bu genel şartlar dışında özel şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar, İŞKUR bekçi alımı ilanlarına göre değişiklik gösterebilir. Bekçi alımı başvuruları ve şartları için İŞKUR resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

İŞKUR 2023 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Alım yapılacak olan kadro üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin öncelikle İŞKUR kaydının bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte İŞKUR'a kaydı olan kişiler kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra "Açık İş İlanları" üzerinden "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" kategorisi ile tüm ilanlara ulaşılabilmektedir. Kendi il, eğitim ve diğer şartları sağlayan kişiler ise bu ilanlara kolay bir şekilde başvuru yapabilecektir.

2023 Bekçilik başvuru şartları değişti



Resmi Gazete'nin 17 Mart 2023 tarihli sayısında, yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı.Bekçi olarak istihdam edilecek kişilerde aranan şartlar ve giriş sınavı esasları değişti. Yönetmelikteki en önemli değişik eğitim durumu oldu. Önceki yönetmelikte bekçi olarak istihdam edileceklerde ilkokul mezunu olma şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeye göre en az lise ve dengi okuldan mezun olmayanlar bekçi olamayacak. Öte yandan 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı.

1 yıldan az hapis cezası alanlara bekçilik yolu

Yeni yönetmelikle birlilkte bekçi adaylarında aranan sabıka kaydına ilişkin bir değişiklik daha yapıldı. Bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası süresi 1 yıla çıkartıldı. Bu yüzden kasten işlediği bir suçtan dolayı 1 yıla kadar süreyle hapis cezası alanlar başvuru şartlarını taşıdığında bekçi olabilecek. Önceki yönetmelikte bekçilik adaylarının en fazla 6 aylık hapis cezası şartı vardı. Ayrıca ilk yönetmelikte bulunan “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak” şartı kaldırıldı.

Uyuşturucudan soruşturma şartı değişti

Yeni yönetmelikte uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartı değişti. Önceki şartlarda kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle savuşturma devam ediyor olmamak şartı yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.

Bununla birlikte eski yönetmelikte bulunan fuhuşla ilgili şart yeni düzenlemede yer almadı. Önceden “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak” şartı aranıyordu.

2023 yılı için bekçi maaşları

*İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

*Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

*Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

*Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

*Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.

2023 Bekçilerin çalışma saatleri

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

2023 Bekçiler kaç saat çalışır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.