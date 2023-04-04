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Nantes Teknik Direkötürü Kombouare'dan tepki çeken davranış!

Nantes Teknik Direkötürü Kombouare'dan tepki çeken davranış!

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, maç günü oruç tutmamasını istediği 19 yaşındaki savunma oyuncusu Hadjam'ı, bu kararı reddettiği için kadro dışı bıraktı.

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Fransa Ligue 1'de Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes'ta teknik direktör Antonie Kombouare, skandal bir karara imza attı.

Nantes'ın Reims'le oynadığı mücadelede teknik direktör Kombouare, Cezayirli futbolcu Jaouen Hadjam'ın Ramazan'da orucunu bozma talebini reddetmesi nedeniyle kadrodan çıkardı.

"Maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz"

Kombouare, kariyeri boyunca bir kural koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim takımımda maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz. Hafta boyunca oruç tutan oyuncularda bir sıkıntı yok. Gerekirse onları desteklemeye hazırım. Kolay bir zaman olmadığını biliyoruz. Ama maç günü oruç tutmamalısın.”

Fransız teknik adam, ayrıca Nantes'in kadrosundaki diğer Müslüman oyuncuların Reims karşısında oruç tutmamayı kabul ettiklerini de sözlerine ekledi.

59 yaşındaki Fransız çalıştırıcının bu tutumu özellikle Müslüman taraftarlardan büyük tepki aldı. Taraftarlar, maç kadrosunun açıklandığı paylaşımın altına yorum yaparak Fransız teknik adamı eleştirdi.

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