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Ankaragücü-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Ankaragücü-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

STAT: Eryaman
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor

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