Ankaragücü-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.Abone ol
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.
STAT: Eryaman
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor