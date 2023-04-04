Trabzon'u ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yanından ayırmadı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon programında yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da aldı.

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Türkiye için kritik seçime sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti.

Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı mitingin ardından ziyaretine mezarlıkta devam etti.

İmamoğlu ile birlikte Sülüklü Mezarlığına giden Kılıçdaroğlu, buradaki Şehitlik'te şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua etti.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu yanından ayırmadı

Kılıçdaroğlu, Trabzon ziyaretini iftar programıyla sonlandırdı.

Partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile samimi anları dikkatlerden kaçmadı.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu tek bir an yalnız bırakmadı.