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Eski ABD Başkanı Donald Trump 'prosedür gereği' tutuklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump 'prosedür gereği' tutuklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında 'prosedür gereği' tutuklandı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında ifade vermek için New York Ceza Mahkemesi binasına girdi.

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD başkanı olan Donald Trump, New York'taki Trump Towers'tan çıkarak Manhattan Ceza Mahkemesi’ne teslim oldu. Trump, mahkemeye ulaşmasının ardından kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemesi için gözaltına alındı.

New York’ta yetişkin Film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan Dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında 'prosedür gereği' tutuklandı.

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