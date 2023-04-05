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CHP'nin 'marteniçka' afişi aslında darağacı! 'Gelip sizi asacağız' diyorlar! Melih Gökçek iddiası...

CHP'nin 'marteniçka' afişi aslında darağacı! 'Gelip sizi asacağız' diyorlar! Melih Gökçek iddiası...

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Balkan kültüründe yaygın bir bahar geleneklerinden biri olan 'marteniçka'yı darağacına benzetti. Gökçek, "Mesaj açık... Geleceğiz, yargılayacağız ve asacağız" diye yazdı.

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Mart ayı içinde takılan ve Balkan kültüründe yaygın bir bahar geleneklerinden biri olan marteniçka bilekliğini Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da takmıştı. CHP'nin seçim afişlerinde marteniçkaya da yer verildi. 

CHP'nin marteniçkalı afişini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, marteniçkayı darağacına benzeterek şu ifadeleri yazdı: 

"Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 'darağaç'lı afiş kullandı. Mesaj açık... Geleceğiz, yargılayacağız ve asacağız... Kim yargılayacak?.. Affedeceği FETÖ'cü hakimler mi?.. Kimleri yargılayacaklar?.. Başta Erdoğan ve AK Partilileri mi?... Bahçeli ve MHP'lileri mi?.. PKK'lıları öldüren asker, jandarma..."

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