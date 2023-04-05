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Juventus - Inter maçında 3 kırmızı kart 2 gol vardı

Juventus - Inter maçında 3 kırmızı kart 2 gol vardı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus evinde Inter'i konuk etti. Juventus öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Juventus öne geçtiği mücadelede maçın uzatma anlarında Inter golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'un golünü 83. dakikada Cuadrado atarken, Inter'ın golü 90+5. dakikada penaltıdan Lukaku ile geldi.

Inter'de Lukaku 90+5'te, Handanovic ise 90+7'de kırmızı kart gördü. Juventus da ise Cuadrado, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. 

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