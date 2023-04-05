Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'büyükelçiler iftarı'nda ABD Büyükelçisi Jeff Flake yoktu! 'Ne yüzle geleceksin' demişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde geleneksel hale gelen Büyükelçiler İftarı'na katıldı. büyükelçilerle iftar programına katıldı. Programda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yer almadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen büyükelçilerle iftar programına katıldı. İftar yemeğinde gözler CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşme nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisini çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'yi aradı. Ancak, ABD elçisi Flake, büyükelçiler iftarında yoktu.

Erdoğan: Ayıptır, biraz kafanı çalıştır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i sert sözlerle eleştirmişti. Bağcılar Ülkü Ocakları'nı hafta sonu ziyaret eden Erdoğan, “Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır” demişti.

Hangi yüzle randevu isteyeceksin?

“Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?” diyen Erdoğan, sözlerini “Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin” diyerek tamamlamıştı.