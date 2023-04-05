Yargı'nın Merdan dedesi oyuncu Cezmi Baskın siyasi partiye katıldı

Daha önce ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğu ve Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarına bir ünlü oyuncu daha katıldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren Cezmi Baskın'ın TİP'e katıldığını duyurdu. Birçok televizyon dizisi ve filmde rol alan Baskın, Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle adından söz ettirmişti.

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14 Mayıs seçimleri için ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğu ve Serhat Özcan'ın yanı sıra gazeteci İrfan Değirmenci'nin milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP), sahnelerden bir 'transfer' daha yaptı.

Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren ve Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle hafızlara kazınan Cezmi Baskın TİP'e katıldı.

Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın'ın üyelik kararını, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akyürek, şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"