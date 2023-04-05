Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye Sinan Ateş tepkisi! Babamın kemikleri sızlıyor

MHP’nin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti nedeniyle MHP yönetimine yüklendi. “Babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor" diyen Ayyüce Türkeş, “Bu cinayet, bana göre Türkiye’nin gelmiş olduğu korkunç noktayı gözler önüne sermektedir” dedi.

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MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara’da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili kaleme aldığı yazıda MHP'ye eleştirilerde bulunurken, “Babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor" ifadelerini kullandı. Babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla Ciddi Gazete’de bir yazı kaleme alan Taş, “Bu cinayet, bana göre Türkiye’nin gelmiş olduğu korkunç noktayı gözler önüne sermektedir” dedi. İşte Taş'ın yazısından bazı satır başları...

MHP'yle bağlantısına dair kanıtlar...

- Ankara’nın göbeğinde, en güvenlikli olan yerde, gündüzün ortasında, gözler önünde koskoca Ülkü Ocakları’nın eski başkanı katlediliyor. Ne acıdır ki, bu katliamın destekçilerinin de Türkiye’nin sigortası olan MHP’nin aktif üyeleri olduğuna dair bir sürü kanıt, belge ortaya çıkıyor ama MHP’den bu katliam ile ilgili tek bir açıklama ya da hareket gelmezken, bu destekçiler hala korunuyor.

O isim bir de aday oldu! Sözün bittiği yer!

- Hatta, hakkında katliama karışan kişiyi apaçık korumak ile ilgili bir sürü iddia olan MHP milletvekili şahıs, 14 Mayıs seçimlerinde aday adayıyım diye sosyal medyada bir sürü fotoğraf yayınlıyor. Ve bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Sözün bittiği yer…

- Hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor… O parti içinde bulunan herkes tepeden tırnağa bu şuurla hareket etmelidir. Bunun hesabını vermekten olur da bu dünyada kurtulma imkânı bulsalar bile, Ahirette bulamayacaklardır.