İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da terör estirdi! Kıble Mescidi'ne bomba atıp...

İSRAİL polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. Yaklaşık 200 Filistinli, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı...

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Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi’nin kapılarını kapattı.

Çatıya çıkıp camları kırarak bomba attı

Kıble Mescidi’nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid’deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi’ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Sağlık ekiplerine giriş izni verilmedi

İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için giden sağlık ekiplerine İsrail polisi engel oldu.

200 Filistinli gözaltına alındı

Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini, yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa’da bulunanlardan 200 Filistinli'nin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinli'nin, işgal altındaki Kudüs’te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü’ne nakledileceğini kaydetti.

Sabah namazı için kapılan tekrar açıldı

Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Filistinlilerin Aksa’ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

Sabah Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

Gelen son dakika bilgisine göre; İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi..