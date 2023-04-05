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İspanya'da yaklaşık 800 bin kişi ameliyat için sıra bekliyor

İspanya'da yaklaşık 800 bin kişi ameliyat için sıra bekliyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Aralık 2022 itibariyle yaklaşık 800 bin kişinin ameliyat olmak için sıra beklediğini açıkladı.

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Bakanlık, ülkede her geçen gün daha da artan ameliyat kuyruklarıyla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Aralık 2022'de bir yıl öncesine oranla 86 bin 781 artışla 793 bin 521 kişinin ameliyat olmak için hastanelerde sıra beklediği ve bunun şimdiye kadar açıklanan en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Ülkede, ameliyat için ortalama bekleme süresinin 122 gün olduğu bildirildi.

Bu sayının Aralık 2021'de 121 gün, Haziran 2022'de ise 113 gün olduğu hatırlatıldı.

Mevcut durumda hastaların yüzde 22'sinin en az 6 ay ameliyat olmak için beklediği bilgisi paylaşıldı.

En fazla beklenen ameliyatların plastik cerrahi (242 gün) ve beyin cerrahi (203 gün) olduğu, yoğunlukların en çok Katalonya, Endülüs, Madrid ve Valensiya bölgelerinde görüldüğü belirtildi.

Diğer yandan istatistiklere göre ülkede her bin kişiye düşen 85 hastanın yüzde 56'sının uzman bir doktora görünebilmek için 60 günden fazla randevu sırası beklediği ifade edildi.

İspanya'nın 17 özerk yönetiminin birçoğunda sıklıkla greve giden veya gösteriler yapan sağlık sektörü çalışanları maaş artışı taleplerinin yanı sıra personel eksikliğinden ve yoğun çalışma saatlerinden şikayet ediyor.

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