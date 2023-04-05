Soner Yalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı 'AK Parti Köstebeği' ilan etti

Oda TV ile KRT arasındaki 'iktidarın muhalefet içindeki köstebeği' kavgasında devreye patronlar girdi. Oda TV'nin patronu Soner Yalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı, iktidardan para alıp CHP içinde köstebeklik yapmakla suçladı. Soner Yalçın, isim ermeden Tuncay Özkan'a yaptığı suçlamalar yenilir yutulur cinsten değil...

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Muhalif medya üzerinden başlayan kavgada patronlar da sahaya indi. OdaTV ile KRT arasındaki 'AK Parti Köstebeği' davası giderek sertleşiyor. KRT TV üzerinden OdaTV ve Sonar Yalçın 'yalı' üzerinden vurulurken, OdaTV de KRT'yi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a iktidarın yaptığı 96 milyon dolarlık ödeme üzerinden vuruyor. Ancak bu kez Sonar Yalçın kavgaya bizzat girdi ve isim vermeden KRT'nin gizli patronu olduğu iddia edilen Tuncay Özkan'ı "AK Parti'nin CHP içindeki köstebeği ilan etti.

Tuncay Özkan'ın ismini vermeden o ve etrafındaki kliğin Kemal Kılıçdaroğlu'nu en kritik meselelerde yanlış yönlendirerek iktidara alan açtıklarını iddia eden Soner Yalçın, bu ekibin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da düşmanlık ettiğini yazdı. İşte Soner Yalçın'ın yazısından dikkat çeken bazı bölümler..

Muharrem İnce'nin bahsettiği ekip...

CHP genel merkezindeki bu egemen grup kim? Muharrem İnce, her tv’ye çıkışında bu kumpas merkezini anlatıyor… Fatih Altaylı’nın adaylık öncesi Habertürk’teki yazısını hatırlatmalıyım:

-“2 yılı aşkın bir süredir tekrarladığımı bir kez daha yazayım, söyleyeyim. Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir… Pek çok kişi, bunların iktidar ile iş tutmaya çalıştığını, iktidardan nemalanmak üzere içinde bulunduğu muhalefeti yıpratma görevi üstlenen köstebekler olduğunu, bunların özellikle bazı ilişkileri, kimi kaçak bazı işadamlarıyla bağlantıları nedeniyle iktidar tarafından ele geçirildiğini düşünüyor.”

Onlara 'illa da Kılıçdroğlu' dedirten AK Parti

Erdoğan'ın iktidardan indirmek için tarihi fırsat yakalanmışken, “illa Kılıçdaroğlu olsun” dayatmasını niçin yaptıkları belli değil mi? AKP yaptırdı!

'AKP'yi devreye sokarak 100 milyon dolar...'

Mesela bu köstebek; “FETÖ’den yüz milyon dolara yakın alacağım var” diye AKP’yi devreye sokarak TMSF’den para alma peşindeki bir CHP danışmanı olabilir mi? AKP desteği olmasa satış sözleşmesinde adı olmamasına rağmen davaya müdahil olmak isteyebilir mi?

'Oksijensiz kalmış gazeteci-patron...'

Bu işlerde ona akıl veren, “oksijensiz” kalmış gazeteci- patronu da yazarız elbet…

Bunlar ve kullanılmaya müsait çömez gazetecilerin AKP değirmenine su taşıdığı belli değil mi?