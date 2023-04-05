2023'ün en zengin 10 Türk'ü belli oldu! Murat Ülker ilk sırayı kaptırdı İpek Kıraç en genç zengin oldu

Forbes dergisinin 2023 yılının en zengin insanları listesi değişti. Forbes'in 'Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Yıllardır 'En Zenginler' listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker bu yıl zirveyi Borsa zengini bir isme kaptırdı. Borsa İstanbul'da 2022 yılında en çok konuşulan ve en çok değer kazanan şirket olan Sasa'nın patronları bu yıl Forbes Dolar milyarderleri listesinde Türkiye'de bir ve üçüncü sıraya oturdu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.... İşte Forbes listesine giren en zengin 10 Türk...