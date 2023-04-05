2023'ün en zengin 10 Türk'ü belli oldu! Murat Ülker ilk sırayı kaptırdı İpek Kıraç en genç zengin oldu
Forbes dergisinin her yıl yayınladığı 'Milyarderler Listesi'ne Türkiye'den 26 isim girdi. Babası İnan Kıraç'la miras kavgasına girişen İpek Kıraç, Türkiye'nin en zengin beşinci ismi olurken, milyarderler listesinin en genç Türk'ü de olmayı başardı. Türk milyarderlerin toplam kişisel serveti 57.8 milyar dolar oldu. İşte 2023 yılının en zengin 10 Türk'ü...
Forbes dergisinin 2023 yılının en zengin insanları listesi değişti. Forbes'in 'Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Yıllardır 'En Zenginler' listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker bu yıl zirveyi Borsa zengini bir isme kaptırdı. Borsa İstanbul'da 2022 yılında en çok konuşulan ve en çok değer kazanan şirket olan Sasa'nın patronları bu yıl Forbes Dolar milyarderleri listesinde Türkiye'de bir ve üçüncü sıraya oturdu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.... İşte Forbes listesine giren en zengin 10 Türk...
Filiz Şahenk en zengin 10. Türk oldu...
Doğuş Holding'in patronlarından Filiz Şahenk 2.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. iş insanı oldu. Filiz Şahenk dünya genelinde ise 1314. sırada yer aldı.
Erman Ilıcak en zengin 9. Türk
Türkiye'nin en zengin 9. ismi ise Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak oldu. Ilıcak 2.3 milyar dolarlık servetiyle Fones'in en zenginler listesinde dünya genelinde ise 1312. sırada yer aldı.
Ferit Şahenk en engin 8. Türk...
Doğuş Holding'in patronu Ferit Şahenk, 3.5 milyar dolarlık şahsi servetiyle Türkiye'nin en zengin 8. kişisi oldu. Ferit Şahenk, dünya sıralamasında ise 1217. en zengin insan oldu.