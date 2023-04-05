'Ne bakıyorsun' tartışmasının sonu feci oldu! Eczanede korkunç olay

Teşvikiye’de eczane teknisyeni genç ile apartman görevlisi arasında başlayan “Ne bakıyorsun?” tartışması kavgaya dönüştü. Daireden silahını alan saldırgan, teknisyen genci eczanede göğsünden vurdu.

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Şişli Teşvikiye’de bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında “Ne bakıyorsun?” tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran’ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu. Sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırdı ve ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.