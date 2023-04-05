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Eşini araç kaputunda kilometrelerce götürmüştü! Bakın hangi suçlamayla tutuklandı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşini araç kaputunda kilometrelerce götürmüştü! Bakın hangi suçlamayla tutuklandı...

DÜZCE'de oğlunun götürülmesini engellemek isteyen boşanma aşamasındaki eşi Sevcan Ş'yi araç kaputunda kilometrelerce götüren A.O.Ş. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

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Düzce'de oğlunun götürülmesini engellemek amacıyla aracın kaputuna tutunan anne Sevcan Ş'yi kilometrelerce bu halde götürmesinin ardından gözaltına alınan eski koca A.O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.O.Ş, eşiyle karşılıklı ihtilaflarının bulunduğunu, daha önce de bu tür sorunlar yaşadıklarını belirterek, müştekinin mahalle sakinlerine kendisini linç ettirmek için çocuğu kaçırdığını söylediğini iddia etti.

Eşine karşı eylemi ve kastının olmadığını savunan A.O.Ş, Düzce'ye geri dönerek kendisini takip eden araçların sürücüsünü tehdit ettiği yönündeki beyanların da yalan olduğunu ileri sürdü.

Sabıka kaydı çıktı

Bu arada şüpheli hakkında birden çok aktif soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sevcan Ş, önceki gece, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin 14 yaşındaki oğullarını araca bindirerek uzaklaşmak istemesi üzerine oğlunu almak için kaputa tutunmuş ancak eşi aracı kullanmaya devam etmişti.

Gölyaka mevkiinde araç yavaşlayınca atlayarak kurtulan Sevcan Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce giden A.O.Ş, Hendek ilçesi yakınlarında polislerce aracı durdurulup gözaltına alınmıştı.

Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücülerce cep telefonuyla görüntülenmişti.

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