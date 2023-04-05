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Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 5 Nisan orucun kaçı Diyanet

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 5 Nisan orucun kaçı Diyanet

Gündüzünde ayrı, gecesinde ayrı mağfiret olan mübarek Ramazan ayının artık ortasına geldik. Zamanın nasıl geçtiğinizi anlamadığımız rahmet ayında birçok müslüman bugün Ramazan'ın kaçıncı günü, 5 Nisan kaçıncı orucu tuttuk sorusuna yanıt arıyor. Diyanet Ramazan takvimine göre bu yıl Ramazan'da 29 gün oruç tutulacak.

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Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği ay olan, Allah'ın ayı olan Ramazan ayının gecesi ayrı, gündüzü ayrı önemli. Bu bolluk ve bereket ayının ne kadar önemli olduğunu bilen müslümanlar bu günleri ibadet, oruç ve namaz ile geçiriyor. Peki bugün Ramazan'ın kaçı, bugün orucun kaçıncı gününü tutuyoruz? Günlerin adeta su gibi aktığı Ramazan ayının, 5 Nisan Çarşamba günü 15. günündeyiz. Ramazan'ın bitmesine 16 gün kaldı. Ramazan'ın 26. günü olan Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

Oruç kimlere farzdır?

Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde üç şartın bulunması gerekir; Bunlar:

1-Müslüman olmak

2- Akıllı olmak

3- Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.

Bu şartlar kendisinde bulunduğu halde, oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile yolcu olanlar, oruç tutmayabilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da memleketlerine dönünce, tutamadıkları günlerin orucunu kaza ederler.

Ergenlik çağına gelmeyen çocuklara oruç tutmak farz değildir. Ancak bünyelerine zarar vermeyecek şekilde çocukları da yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak uygun olur.

Lohusa olan kadınlarla âdet görene kadınlar, bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamaz, namaz kılamazlar. Bu sebeple Ramazan ayında tutamadıkları oruçları Ramazandan sonra uygun bir zamanda kaza ederler, yani gününe gün tutarlar. Kılamadıkları namazları ise kaza etmezler.

Ramazan orucu kaç gündür?

Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda da 30 gün olmaktadır. Ramazan ayı 29 gün olduğu zaman oruç yine tamdır. Çünkü farz olan, Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmektir. Bu sebeple; Ramazan ayının 29 gün olduğu yıllarda tutulan orucun eksik olması söz konusu değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz 9 Ramazan orucu tutmuştur. Bunlardan dördü 29 gün, beşi de 30 gün olmuştur.

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