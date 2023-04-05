Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sorulan “Muharrem İnce defterini kapattı mı?" sorusuna, "Bizim hiçbir partiyle kapıları kapatma lüksümüz yok" diye yanıt verdi

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'Adaylıktan çekil" baskısı kurulan cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, CHP'nin teklif götürüp götürmeyeceği merak konusu.

Ziyaretten öteye gitmeyen ilk görüşme sonrası İnce'nin CHP yönetimi eleştiren açıklamaları gündemdeki yerini korurken, gözler CHP'nin nasıl bir tavır takınacağına çevrildi.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığı söyleşiye göre, Kılıçdaroğlu, sorular üzerine Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin “Partinizden mevcut veya eski milletvekillerinin Muharrem Bey ile temasları olmuştu, siz de bunları söylemiştiniz” şeklindeki soruları üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Muharrem Bey ile elbette, Muharrem Bey farklı bir yerde değil ki. Muharrem Bey partimizde uzun yıllar çalışmış, grup başkanvekilliği yapmış bir arkadaş. Dolayısıyla bizim milletvekilleriyle doğal olarak arkadaşlar zaten. Otururlar konuşurlar. Bunlar olur.”

“Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce defterini kapattı mı? Yoksa bir işbirliği, Muharrem Bey ile herhangi bir görüşme, herhangi yeni bir durum olabilir mi?” sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Bir daha görüşmeyeceğimiz diye bir şey yok"

“Bizim hiçbir partiyle kapıları kapatma lüksümüz yok zaten. ‘Tamamen kapattık, bir daha görüşmeyeceğiz, bir daha konuşmayacağız’ diye bir şeyimiz yok yani. Siyasi partilerle oturulur konuşulur, tartışılır, belli soruların çözümü konusunda görüş birliğine varılır. Bazılarında görüş birliğine varılmaz. Her bir siyasi partinin kendi doğal olarak politikaları vardır. Bizim görevimiz de o politikalara saygı duymaktır.”

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin “İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte de programınız olacak mı" sorusuna, “Meral Hanım ile de belli yerlerde beraber olacağız” yanıtını verdi.

Seçim ilk turda biter mi?

Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğine ilişkin soruya, “Benim alanda gördüğüm, bizim açımızdan bir sorun olmadığı” şeklinde yanıt veren Kılıçdaroğlu buna rağmen arkadaşlarına ‘rehavete kapılmayın’ uyarısı yaptığını hatırlattı.