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Konya'da karısını, kızının gözü önünde silahla vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da karısını, kızının gözü önünde silahla vurarak öldürdü

KONYA'da 32 yaşındaki Yılmaz G., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ebru G.'ye sokak ortasında kızının yanında kurşun yağdırdı. Genç kadın hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı koca teslim oldu.

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Olay, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G., cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Ebru G. ve kızını gördü. Cadde üzerine aracıyla duran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru G.‘ye 2 el ateş etti.

Kızının yanında eşini vuran Yılmaz G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Ebru G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ebru G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Öte yandan, Ebru G.'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızıyla yürüyen kadının, beyaz bir araçtan inen boşanma aşamasındaki Yılmaz G.’nin silahlı saldırısına uğradığı, zanlının daha sonra kızını da alarak aynı araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Katil zanlısı Yılmaz G.'nin daha sonra olay yerine yakın bir bölgede polise teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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