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Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, infazını tamamlamasının ardından tahliye edildi. Baluken yaklaşık 6 buçuk yıldır cezaevindeydi.

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İnfazını tamamlayan eski HDP Diyarbakır milletvekili İdris Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden çıktı. 

HDP Grup Başkanvekili olduğu dönemde 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan İdris Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Baluken, 30 Ocak 2017’de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı.

Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra 21 Şubat 2017’de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" ile suçlanmıştı.

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