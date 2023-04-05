Cezmi Baskın yaşı kaç, kiminle evli eşi, Çisel Baskın kimdir?

Siyasete girip, görüşünü belli eden isimlerden biri de sevilen oyuncu Cezmi Baskın oldu. Şimdilerde Yargı dizisinde Merdan Dede karakteri ile sevilen Cezmi Baskın İstanbul doğumlu, aslen nereli bilinmiyor. Uzun yıllar mutlu bir evliliği olan Cezmi Baskın, Çişel Baskın ile evli. Cezmi Baskın'ın çocuğu ise yoktur.

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Akasya Durağı, Kuzey Güney, Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Cezmi Baskın, siyasete girdi. TİP'ten aday olan. Bu gelişmenin ardından Cezmi Baskın'ın hayatı da merak konusu oldu. 74 yaşında olan Cezmi Baskın İstanbul doğumlu. Çisel Baskın ile evli olan Cezmi Baskın'ın çocuğu var mı sorusu da çok merak ediliyor, fakat Cezmi Baskın'ın bilinen bir çocuğu yoktur.

Oyuncu Cezmi Baskın'ın üyelik kararını, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek duyurdu.

Cezmi Baskın kimdir?

İstanbul doğumlu usta oyuncu Cezmi Baskın, 11 Mart 1946 yılında dünyaya geldi. Tiyatro kariyerine amatör olarak Bakırköy Halkevinde başlayan Baskın, lisans eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bölümünde tamamladı. Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenlik yaptığı LCC Language and Culture Center'da oyunculuk eğitimi alan Cezmi Baskın, ardından Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Cezmi Baskın, 'Akasya Durağı'nda canlandırdığı 'Osman Ağa' karakteriyle akıllarda kaldı.

Cezmi Baskın, 2005 yılında Çisel Baskın ile dünyaevine girmiştir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yaşar Kadıoğlu, 2019)

Atiye (Erhan'ın hocası Öner, 2019)

Kayıtdışı (2017)

Nerdesin Birader? (2017)

Rüzgarın Kalbi (2016)

Bana Baba Dedi (2015)

Roman Havası (2014)

Gurbette Aşk (2014)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Bizim Okul (2013)

Akasya Durağı (2011)

Tatlı Bela Fadime (2007)

Fırtına (2006)

Çılgın Yuva (2005)

Ayrılsak da Beraberiz (2003)

Akasya Pasajı (2000)

Yılan Hikayesi (2000)

İkinci Bahar (1998)

İlişkiler (1997)

Ruhsar (1997)

Aile Bağları (1991)

Bizimkiler (1991)

Cezmi Baskın'ın Rol Aldığı Filmler



Gönül (Mirze, 2020)

Randıman (2020)

Sesinde Aşk Var (Şükrü Dede, 2019)

Dümdüzz Adam (2018)

Bebek Geliyorum Demez (Kerim, 2018)

İlk Öpücük (Şehmuz, 2017)

Rüzgar (Firavun Osman, 2017)

Kaç Kaçabilirsen (Ferit, 2017)

Babam (Metin, 2017)

Murtaza (Murtaza, 2017)

İlk Öpücük (2017)

Kaç Kaçabilirsen (2017)

Ekşi Elmalar (2016)

Hadi İnşallah (2014)

Mucize (2014)

Sadece Sen (2014)

Bizum Hoca (2013)

Şevkat Yerimdar (2013)

Sürgün İnek (2013)

Hükümet Kadın (2012)

Ya Sonra (2011)

Devrimden Sonra (2011)

New York ta Beş Minare (2010)

Aşk Tesadüfleri Sever (2010)

Rina (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Gecenin Kanatları (2009)

Beyaz Melek (2007)

Unutulmayanlar (2006)

Maskeli Beşler-Irak (2006)

Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)

Organize İşler (2005)

Kahpe Bizans (1999)

Duruşma (1999)

Düttürü Dünya (1988)

El Kapıları (1988)

Yasak Cennet (1987)

Yolun Sonundaki Karanlık (1987)

Çark (1987)