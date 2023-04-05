BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu cuma hangi indirimli ürünler var?

Zincir market BİM, her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birçok üründe indirimli fiyat avantajı sunan zincir marketin aktüel ürün kataloğları müşteriler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki BİM'de bu cuma hangi indirimli ürünler var? İşte BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu...

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Zincir market BİM her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürün kataloğu ile hem dikkat çekmeye hem de müşterilerine birçok üründe indirim avantajı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Hesaplı alışveriş yapmak isteyenler "BİM'de bu cuma hangi indirimli ürünler var? " sorusunun yanıtı araştırmaya devam ediyor. BİM'de bu hafta; Nofrost Buzdolabı 430 Litre 8.199 TL, 8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL'den satışa sunulacak. İşte, BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...

BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 TL

Bağ Makası 79 TL

Budama Testeresi 300 mm 52,50 TL

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 TL

Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 TL

Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3'lü 44,50 TL

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL

Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL

55' UHD Android LED TV 6.199 TL

Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 TL

Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 TL

Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 TL

Koltuk 249 TL

Örgü Koltuk 229 TL

Koltuk 199 TL

Plastik Koltuk 99 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL

Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL

Örgü Tabure 34,50 TL

Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 TL

Küvette Bebek 59 TL

72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 TL

Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 TL