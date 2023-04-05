Muharrem İnce ile Doğu Perinçek birbirine girdi! Birbirlerini "Erdoğan'ın adamı" olmakla suçladı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile Vatan Partisi ideri Doğu Perinçek arasında 'tavşan aday' polemiği başladı. Perinçek de İnce de birbirlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmekle suçladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı toplayamayan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Muhalefetin oylarının bölünmesi için Erdoğan, Muharrem İnce'yi destekliyor. Muharrem İnce tavşan aday" dedi. Bunun üzerine İnce, "Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?" diye sordu.

Muharrem İnce Erdoğan'ın tavşan adayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın oylarını böldüğünü iddia eden Perinçek, "Muharrem İnce’yi, Tayyip Erdoğan karşı tarafın oylarını bölsün diye destekliyor. İnce oyları bölmek için tavşan aday" dedi.

Büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı

Muharrem İnce, Perinçek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce, "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" dedi.