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5 Nisan 2023 dolar kuru ne kadar? Euro/TL rekor seviyede

5 Nisan 2023 dolar kuru ne kadar? Euro/TL rekor seviyede

5 Nisan 2023 Dolar ve Euro'da yükseliş var. Dolar geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeyi test etmiş ardından ivmeli yükselişini sürdürmüştü. Euro da dün tarihi zirvesini yeniledi ve bugün de durum değişmedi. İşte haftanın üçüncü işlem gününde dolar ve Euro rakamları...

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İstanbul serbest piyasada dolar 19,2420 liradan, Euro 21,0820 liradan güne başladı. Serbest piyasada 19,2400 liradan alınan dolar 19,2420 liradan satılıyor.

21,0800 liradan alınan Euro satış fiyatı ise 21,0820 lira olarak belirlendi.

Euro/TL rekor seviyede

Euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Kur 21 seviyesini geçerek 21,0820 TL'den işlem görüyor.

Dolar ve Euro getirisi ne oldu?

İslam Memiş, tv100'deki yazısında "2023’ün ilk çeyreğine bakalım, finansal varlıkların getirisi ne olmuş?" sorusunun cevabını verdi.

Dolar/TL =  Yüzde 30,7
Euro/TL =  Yüzde 27,4
Gram altın = Yüzde 32,9
1’lik yine gram altında.

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