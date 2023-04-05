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Antalya'da Kumluca açıklarında gemi battı! 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da Kumluca açıklarında gemi battı! 3 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında alüminyum yüklü yabancı bandıralı ticari geminin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 8 personel kurtarılırken kayıp 3 kişi ise aranıyor.

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Antalya'da ticari geminin batması sonucu mürettebattan 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay Kumluca ilçesi açıklarında saat 03.47'de meydana geldi. Hatay İskenderun'dan Ukrayna'ya giden Gine Bissau bayraklı "Joe 2" adlı alüminyum yüklü ticari gemi batmak üzere olduğunu belirterek bölgedeki tüm gemilere acil yardım çağrısı gönderdi.

Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Suriye uyruklu 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik tarafından, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Batan gemidekilerin Suriye uyruklu Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, 3 yaralı helikopterle önce Finike Stadyumuna getirildi ve ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Denizdeki fırtına ise kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

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