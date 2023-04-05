Yarın Ramazan'ın 15. gününde neler olacak şiddetli ses Kur'an'da geçiyor mu?

Mübarek Ramazan ayının artık ortasına geldik, yarın Ramazan ayının 15. günü idrak edilecek. Fakat 'Ramazan'ın 15. gününde gökyüzünden şiddetli ses çıkacak' iddiası vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Kur'an'da geçen bi hadiste depremin çok arttığı bir yılda Ramazan'ın 15. gecesi çok şiddetli bir ses çıkacak yazıyor mu, gerçek mi?

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Müslüman aleminin göz bebeği Ramazan ayında günler su gibi akıp geçiyor. Ne zaman başlayacak diye dört gözle beklediğimiz Ramazan ayının ortalarına geldik bile. Yarın yani perşembe günü Ramazan ayının 15. günü idrak edilecek ve Ramazan'ın bitmesine artık 14 gün kalacak. 2023 yılında oruç 29 gün tutulacak. Fakat son günlerde müslümanları rahatsız eden hatta korkutan bir iddia sosyal medyada hızla yayılıyor. Bir hadiste Ramazan'ın 15 gecesi kuşluk vaktinde herkes derin uykudayken gökyüzünden çok şiddetli bir ses çıkacağı ve bu sesi duyanların kaçacak yer arayacağı yazıyor iddiası kafa karıştırdı.

Söz konusu hadiste bu şiddetli ses zelzelelerin ve nezlenin çok olduğu bir yıla denk gelecek denmesi ise korkuları iyice arttı. Çünkü Türkiye 11 ili vuran yüzyılın en büyük depremi ile sarsıldı. Peki bu iddialar gerçek mi Kur'an'da böyle bir şey gerçekten yazıyor mu?

Ramazanın 15'i 6 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

Ramazan'ın 15'inci Cuma günü gökten bir ses duyulacağı hadisi tekrardan gündeme geldi. Hadisin doğruluğu henüz bilinmiyor. İslam alemleri görüş birliğine vararak hadisi yalanlamıştır. Fakat hadiste konu hakkında şu detaylar bulunuyor.

Nuaym bin Hammad'a dayandırılan rivayette "Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar.

Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan'ın 15'inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin: "Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs"

Öte yandan bir başka rivayette Resullah'ın şöyle buyurduğu söylenir:

Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki Ya Rasulallah! Başında mı, ortasında mı, sonunda mı olur? Buyurdu ki:Ayın ortasında olur. Ramazan’ın 15’i Cuma günü gece yarısında bu ses olur. 70 bin kişi (yani, birçok kişi) bayılır (şoka girer), bir çok bakirenin bakireliği gider, bir çok kişi kör olur. Dediler ki, Ya Rasulallah! Bundan kim kurtulur? Buyurdu ki:

Evinde kalan, secde yaparak Allah’a sığınan ve O’nun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder.*İlk ses Cebrail’in sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir.* Ramazan’da ses, Şevval’de kargaşa, Zilkade’de kabileler ayrışır, Zilhicce’de hacılara saldırı olur. Muharrem ayının başında belalar olur sonunda da ümmetimin Mehdi ile Fereci (kurtuluşu) olur." (Taberani, Mucemül Kebir, 18. Cild, s. 332)

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Yine bu rivayetin metrukul hadis olduğu yani açıkça yalan olduğu bildirilmiştir.